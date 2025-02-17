قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمن فاته نصف شعبان وينوي صيام اليوم.. لا تصمه إلا بـ3 حالات
أسعار الذهب اليوم في مصر
حدث ليلا| تركي الفيصل عن دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين: الكلام سهل.. منع عرض مباريات توتنهام في كوريا الشمالية.. والعوضي يطلق مسابقة جديدة للجمهور
وزير الاستثمار الأردني: نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر والعراق لتعزيز الفرص الاستثمارية
شيء واحد يزيل همومك ويزيد فرحك ويكفر ذنوبك.. يغفل عنه كثيرون
باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان
شاهد بنفسك.. الليلة القمر يظهر مع نجم سبيكا لمعانه مثل الشمس 13.5 مرة
أبيع ولا أشتري.. ماذا سيحدث في سعر الذهب؟
طارق السيد بعد رحيله عن لجنة الكرة: انتوا رايحين بنادي الزمالك على فين؟
ترامب ردا على تهديدات أوروبية بحظر سلع أمريكية: يضرون أنفسهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه أوبترا 2008 أوتوماتيك فبريكا بـ 330 ألف جنيه| صور

شيفروليه اوبترا موديل 2008
شيفروليه اوبترا موديل 2008
صبري طلبه

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2008 واحدة من ابرز السيارات التي طرحت في مصر، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان. 

واستطاعت السيارة أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة للانتماء إلى الفئة الاقتصادية، بالاضافة إلى تمتعها بقدر كبير من الاعتمادية وتوافر قطع الغيار بأسعار مناسبة.

شيفروليه اوبترا موديل 2008

ويقدر سعر السيارة موديل 2008 في السوق المصري للسيارات المستعملة بقيمة تبدأ من 330 ألف جنيه لفئة ناقل السرعات الاوتوماتيكي.

وننصح دوماً المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة بمراجعة متوسط الاسعار في السوق، بالإضافة إلى اتباع عملية الفحص الفني الشامل والتي تتضمن حالة المحرك والهيكل الخارجي والداخلي.

شيفروليه اوبترا موديل 2008

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه اوبترا موديل 2008 

تستمد السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2008 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، قادر على إنتاج 107 حصانا عند  5800 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة. 

وتعتد السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2008 على ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

شيفروليه اوبترا موديل 2008

تجهيزات السيارة شيفوليه اوبترا موديل 2008 

تضم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2008 نظام صوتي ترفيهي، مشغل اسطوانات CD، عجلة قيادة باور ستيرنج، زجاج كهربائي للنوافذ، وسائد هوائية للحماية، قفل مركزي للابواب، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS.

تصميم السيارة شيفروليه اوبترا وابعادها الخارجية 

ترتكز سيارة شيفروليه اوبترا على جنوط 15 بوصة، مصابيح أمامية هالوجين، مع قاعدة عجلات بطول 2600 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4545 مم، وعرض 1725، بينما يصل ارتفاع السيارة الى 1445، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 405 لتر.

سوق المستعمل شيفروليه اوبترا شيفروليه اوبترا موديل 2008 شيفروليه اوبترا سعر شيفروليه اوبترا موديل 2008

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

بوستر متداول لبرنامج رامز جلال

رامز إيلون مصر.. تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

مشغولات ذهبية

آخر تحديث.. سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 16 -2-2025 .. آخر تحديث

زيزو

٢٧٠ مليون جنيه.. الزمالك يكشف كواليس نارية في ملف تجديد عقد زيزو

محمد صلاح

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

الزمالك

مش هتخدم أفكارنا .. الغندور يفتح النار علي جماهير الأهلي

أسعار الدولار اليوم

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 16 -2 -2025

ترشيحاتنا

القومي للمرأة

لجنة التدريب بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الأول وتناقش خطتها المستقبلية

حل سحري لزيادة التركيز ..وزارة الصحة تكشف

حل سحري لزيادة التركيز.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل

القس برسوم عريان

"القوة في الشِبع الحقيقي" في عظة الأحد للقس برسوم عريان

بالصور

هيدي كرم تثير الجدل بفستان جريء

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

اعترافات سفــ.ــاح المعمورة

خليفة ريا وسكينة … اعترافات سفــ.ــاح المعمورة تكشف عن مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد