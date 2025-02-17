شيفروليه أوبترا 2008 أوتوماتيك فبريكا بـ 330 ألف جنيه| صور

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2008 واحدة من ابرز السيارات التي طرحت في مصر، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

واستطاعت السيارة أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة للانتماء إلى الفئة الاقتصادية، بالاضافة إلى تمتعها بقدر كبير من الاعتمادية وتوافر قطع الغيار بأسعار مناسبة.

شيفروليه اوبترا موديل 2008

ويقدر سعر السيارة موديل 2008 في السوق المصري للسيارات المستعملة بقيمة تبدأ من 330 ألف جنيه لفئة ناقل السرعات الاوتوماتيكي.

وننصح دوماً المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة بمراجعة متوسط الاسعار في السوق، بالإضافة إلى اتباع عملية الفحص الفني الشامل والتي تتضمن حالة المحرك والهيكل الخارجي والداخلي.

شيفروليه اوبترا موديل 2008

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه اوبترا موديل 2008

تستمد السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2008 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، قادر على إنتاج 107 حصانا عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة.

وتعتد السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2008 على ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

شيفروليه اوبترا موديل 2008

تجهيزات السيارة شيفوليه اوبترا موديل 2008

تضم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2008 نظام صوتي ترفيهي، مشغل اسطوانات CD، عجلة قيادة باور ستيرنج، زجاج كهربائي للنوافذ، وسائد هوائية للحماية، قفل مركزي للابواب، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS.

تصميم السيارة شيفروليه اوبترا وابعادها الخارجية

ترتكز سيارة شيفروليه اوبترا على جنوط 15 بوصة، مصابيح أمامية هالوجين، مع قاعدة عجلات بطول 2600 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4545 مم، وعرض 1725، بينما يصل ارتفاع السيارة الى 1445، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 405 لتر.