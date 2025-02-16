محافظ كفر الشيخ يؤكد ضرورة مواجهة التعديات وإزالتها في المهد ..صور

عقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة الرصد اليومي للمتغيرات المكانية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، وأحمد سعيد، مسؤول المتغيرات المكانية، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، إجمالي منظومة الرصد اليومي للمتغيرات، مشددًا على أهمية الرصد اليومي للمتغيرات المكانية لضمان دقة بيانات التقنين والتصالح وتحقيق أفضل النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تُسهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد ومواجهة التعديات وإزالتها من المهد، مما يعزز من استدامة التنمية وحماية الأراضي المملوكة للدولة.