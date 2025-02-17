أمريكا تعلن استهداف قيادي بارز في تنظيم القاعدة في غارة داخل سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا استهدفت وقتلت مسؤولًا ماليًا ولوجستيًا كبيرًا في منظمة "حراس الدين" المصنفة منظمة إرهابية، وهي تابعة لتنظيم "القاعدة".

وقالت القيادة المركزية في بيان لها على "إكس": "تعد الغارة الجوية جزءًا من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر، جنبًا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وإضعاف الجهود التي يبذلها الإرهابيون لتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "سنواصل ملاحقة الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا وعن القوات الأمريكية والحلفاء والشركاء في المنطقة" وفقا للبيان.

