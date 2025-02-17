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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم موقف الشناوي وعودة ديانج وعبدالقادر وضم شريف

النادي الاهلي
النادي الاهلي
رباب الهواري

تحدث محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن بعض الملفات المهمة المتعلقة بالفريق، خاصة مسألة تجديد العقود وعودة اللاعبين المعارين.

 جاء ذلك خلال مداخلته في برنامج “بوكس تو بوكس” مع الإعلامي محمد شبانة، الذي يُبث عبر قناة “etc”.

وأوضح رمضان أن النادي شهد رحيل بعض اللاعبين، في ظل عدم إبرام تعاقدات جديدة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا في أعمار بعض عناصر الفريق. وأضاف أنه يتولى بنفسه التفاوض مع اللاعبين بخصوص التجديد، فيما يستكمل محمد شوقي هذا الدور عند الحاجة.

موقف الأهلي من تجديد عقد الشناوي :

وحول ملف التجديد لقائد الفريق محمد الشناوي، رفض رمضان الإدلاء بأي تفاصيل، لكنه أكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مشددًا على دعمه الكامل لاستمرار الشناوي مع الفريق، باعتباره قائدًا وصاحب خبرة كبيرة يحتاجها الأهلي في المرحلة المقبلة.

عودة ديانج وعبدالقادر:

وعن موقف المالي أليو ديانج وأحمد عبدالقادر، المعارين إلى أندية أخرى، أكد رمضان أن النادي لم يحسم موقفهما بعد، مشيرًا إلى أن الحديث عن المستقبل سابق لأوانه، وأن الأمور ستتضح بشكل أكبر قبل نهاية الموسم بشهر أو شهرين، وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية وخطط الجهاز الفني.

موقف محمد شريف من العودة:

وبخصوص إمكانية ضم محمد شريف مجددًا، رفض رمضان التطرق إلى تفاصيل مستقبلية، مؤكدًا أن كل شيء وارد، وقد تحدث تغييرات وفقًا لمستجدات الفترة المقبلة.

وأشار رمضان إلى أن إدارة الأهلي تضع مصلحة الفريق في المقام الأول، وتسعى لاتخاذ القرارات التي تخدم طموحات النادي، سواء فيما يتعلق بالتجديدات أو عودة اللاعبين المعارين أو ضم عناصر جديدة تدعم صفوف الفريق.

محمد الشناوي محمد شريف ديانج النادي الاهلي احمد عبدالقادر

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