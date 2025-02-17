أحمد حسن مكي: رباعية الأهلي جرس إنذار للزمالك

أكد أحمد حسن مكي، المدرب السابق لفريق السكة الحديد ومودرن، أن فوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية يعد جرس إنذار قويًا للزمالك قبل لقاء القمة المرتقب.

وأوضح مكي، خلال حديثه في برنامج “الماتش” على قناة “صدى البلد”، أن الإسماعيلي يمر بفترة صعبة، معربًا عن حزنه لما يمر به النادي، خاصة في ظل الانتقادات التي يتعرض لها اللاعبون، مشيرًا إلى أن أغلبهم صغار في السن ويفتقرون للخبرة اللازمة للمنافسة في الدوري الممتاز، مما يزيد من صعوبة موقف الفريق.

وأضاف أن الإسماعيلي يمتلك عناصر مميزة، لكنه بحاجة إلى تغيير طريقة التفكير في المرحلة المقبلة، حيث يجب التركيز على تحقيق النتائج الإيجابية بدلًا من الاهتمام بالشكل الجمالي فقط. وأكد أن الفريق يحتاج إلى استراتيجية أكثر واقعية لجمع أكبر عدد من النقاط، مع ضرورة التعاقد مع لاعبين مميزين في الموسم المقبل لتعزيز صفوفه.

وتطرق مكي للحديث عن أداء الأهلي في المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه كان يحقق الفوز بصعوبة ودون أداء مقنع، لكنه ظهر بمستوى مغاير أمام الإسماعيلي، حيث قدم أداءً قويًا لم يره منذ فترة.

وشدد على أن فوز الأهلي الكبير يمثل إنذارًا واضحًا للزمالك قبل مباراة القمة، خاصة أن مثل هذه المواجهات لها طابع خاص، رغم أن نتائج الفريقين قبل اللقاء قد تعطي بعض المؤشرات.

كما أبدى مكي رأيه في أداء الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان شرسًا في مواجهته الأخيرة أمام بتروجت.

وأعرب عن دعمه لقرار رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس، رغم أنه كان يرفض رحيل جوميز في وقت سابق. وأكد أنه للمرة الأولى يشعر بأن الزمالك بدأ يستعيد هويته تحت قيادة المدرب بيسيرو.



















