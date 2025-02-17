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حدث ليلا| تركي الفيصل عن دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين: الكلام سهل.. منع عرض مباريات توتنهام في كوريا الشمالية.. والعوضي يطلق مسابقة جديدة للجمهور
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ترامب ردا على تهديدات أوروبية بحظر سلع أمريكية: يضرون أنفسهم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حدث ليلا| تركي الفيصل عن دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين: الكلام سهل.. منع عرض مباريات توتنهام في كوريا الشمالية.. والعوضي يطلق مسابقة جديدة للجمهور

حدث ليلا
حدث ليلا
إسلام خالد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

ترامب ردا على تهديدات أوروبية بحظر سلع أمريكية: يضرون أنفسهم

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تقارير بشأن عزم الاتحاد الأوروبي حظر أغذية تنتجها الولايات المتحدة، ردا على رسوم جمركية تستعد واشنطن لفرضها.

تركي الفيصل عن دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين: الكلام سهل

هاجم الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن.

كيم جونج أون يأمر بمنع عرض مباريات توتنهام في كوريا الشمالية

حظر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، عرض ومشاهدة مباريات نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في كوريا الشمالية.

مصرع 9 أشخاص في الولايات المتحدة بسبب الطقس السيئ
لقي تسعة أشخاص مصرعهم، جراء موجة طقس قاسية ضربت الولايات المتحدة، بينهم ثمانية في ولاية كنتاكي.

سكاي نيوز: حماس تبدي استعدادها لتسليم غزة للسلطة الفلسطينية

قالت مصادر خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن حركة "حماس" أبدت في رسالة إلى منظمة التحرير استعدادها لتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية وللجنة الحكومية لإدارة غزة.

دولة عربية في المرمى.. كويكب خطير قد يضرب الأرض بقوة 100 قنبلة نووية

كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن تهديد محتمل يمثله كويكب ضخم يعرف باسم 2024 YR4، قد يصطدم بالأرض في عام 2032، مستهدفًا تسع دول حول العالم، بينها دولة عربية.

أحمد العوضي يطلق مسابقة جديدة للجمهور

احتفل الفنان أحمد العوضي بوصول برومو مسلسله الجديد "فهد البطل" إلى 34 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أيام قليلة من طرحه.

ياسمين عبد العزيز: عمر الحب القديم ما يرجع

روجت الصفحة الرسمية قناة «روتانا خليجية»، لمسلسل «وتقابل حبيب»، بطولة ياسمين عبدالعزيز، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

في ذكري وفاته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد متولي

تحل اليوم 17 فبراير ذكرى وفاة الفنان محمد متولي، الذي رحل عن عالمنا عام 2018، بعد مسيرة فنية طويلة أثرى خلالها السينما والدراما بأدواره المميزة، والتي رغم كونها ثانوية، بقيت محفورة في ذاكرة الجمهور.

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