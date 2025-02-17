ترامب ردا على تهديدات أوروبية بحظر سلع أمريكية: يضرون أنفسهم

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تقارير بشأن عزم الاتحاد الأوروبي حظر أغذية تنتجها الولايات المتحدة، ردا على رسوم جمركية تستعد واشنطن لفرضها.

وقال ترامب بعد حضوره سباق "دايتونا 500" في فلوريدا، إن الولايات المتحدة مستمرة في خطة فرض رسوم جمركية متبادلة.

وأضاف ردا على أسئلة صحفيين حول هذه التقارير: "لا بأس. دعهم يفعلون ذلك. إنهم يضرون أنفسهم فقط إن فعلوا ذلك".

وكانت المفوضية الأوروبية أكدت الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيرد "بحزم وفورا" على أي رسوم جمركية أمريكية "غير مبررة".

وقالت في بيان "ترى المفوضية الأوروبية في سياسة الرسوم الجمركية المتبادلة التي اقترحها الرئيس ترامب، خطوة في الاتجاه الخاطئ".

ومن المنتظر أن تبحث المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل، فرض قيود صارمة على استيراد بعض الأطعمة المنتجة بمعايير مختلفة.

