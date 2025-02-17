قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الاثنين
10 ملايين جنيه .. الداخلية تواصل ضرباتها الموجعة لمافيا العملة
تخفيضات 30%.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل رمضان| فيديو
عكس ما تعتقدون.. سلوت للجماهير: نعاني ضغوطا كثيرة رغم غزارة أهداف صلاح
قاضية تمنع نتنياهو من الكلام أثناء محاكمته
«الوزراء»: 1300 فرع مجمعات استهلاكية وسلاسل كبرى في معرض أهلا رمضان 2025
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الرياض ضمن جولته بالشرق الأوسط
أدعية تفتح باب الرزق من القرآن والسنة.. رددها في كل وقت
تحرك عاجل من التعليم لتنمية القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية
إحالة 18 من العاملين بهيئة الأوقاف للمحاكمة بسبب حدائق الخديوي إسماعيل
لاتنخدعوا.. تحذيرات من سقوط الأمطار خلال ساعات على تلك المناطق
حماس: بيان القمة الإفريقية يعكس تضامن القارة مع الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث تعزيز التعاون مع الأرجنتين

خلال اللقاء
خلال اللقاء
علياء فوزى

التقى  ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا أرجنتينيًا رسميًا برئاسة السفير هولجر فيديريكو مارتينسين، سفير الأرجنتين في مصر، والسيد سيرجيو باردو، الرئيس التنفيذي للوكالة الأرجنتينية للاستثمار والتجارة الدولية (AAICI)، لبحث تعميق التعاون الاستثماري بين البلدين.

وخلال اللقاء استعرض  ياسر عباس التطورات التي شهدها قطاع الاستثمار في مصر، خاصةً البنية التحتية التي شهدت زيادة أطوال شبكة طرق إلى ٨ آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية.

وأشاد الوفد الأرجنتيني أثناء جولته بمركز خدمات المستثمرين، بسهولة إجراءات الاستثمار في مصر، واتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية وهيئة الاستثمار والتجارة الأرجنتينية، وتنظيم مؤتمر استثماري مشترك يضم رجال الأعمال من البلدين، بهدف تعزيز التعاون وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، خاصةً في القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين الأرجنتينيين، وهي التكنولوجيا الحيوية والزراعة والتصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة.

الاستثمار البنية التحتية سفير الأرجنتين المناطق الاستثمارية والصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 16 -2-2025 .. آخر تحديث

سلع غذائية - ارشيفية

تخفيضات ضخمة.. الفراخ بـ 120.. واللحمة بـ 185 |اعرف المكان

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. وثمن البيض بالأسواق

الأرصاد : أمطار خفيفة تضرب هذه المد

الأرصاد : أمطار خفيفة تضرب هذه المدن .. وتحذير من رياح مثيرة للأتربة

أسعار الدولار اليوم

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 16 -2 -2025

مشغولات ذهبية

أبيع ولا أشتري.. ماذا سيحدث في سعر الذهب؟

3 آيات لمن غلبته الديون

3 آيات لمن غلبته الديون الكثيرة.. اقرأها بيقين يأتيك الفرج عاجلا

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: تصحيح البدايات يتم بتصحيح النيات

دعاء النصف الثاني من شعبان 2025

دعاء النصف الثاني من شعبان.. 7 كلمات تبلغك رمضان بلا دموع ولا فراق

الجامع الأزهر

الأزهر يطلق برنامجا دعويا متكاملا في شهر رمضان

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القرفة قبل العلاقة الزوجية؟

القرفة
القرفة
القرفة

٥٠ قطعة بكوب دقيق.. طريقة عمل سبرينج رول في ١٠ دقائق

سبرينج رول
سبرينج رول
سبرينج رول

هيدي كرم تثير الجدل بفستان جريء

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

تنظيف المقابر من الأعمال

"ملابس داخلية وأسماء الناس مكتوبة.. مفاجآت داخل القبور بالمنوفية"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد