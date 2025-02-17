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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مشكلة فى البطن.. قصة مرض شاكيرا بعد إلغاء حفلها بـ بيرو.. تفاصيل

شاكيرا
شاكيرا
أحمد إبراهيم

تسببت النجمة العالمية شاكيرا فى حالة من القلق لجمهورها بعد الغاء حفلها الأخير فى بيرو بسبب تعرضها الى أزمة صحية شديدة تسببت فى نقلها الى المستشفى. 

وعلقت شاكيرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلة  :"يؤسفني أن أخبركم جميعًا أنني اضطررت إلى الذهاب إلى غرفة الطوارئ بسبب مشكلة فى البطن، وأنا حاليًا في المستشفى، أخبرني الأطباء أنني لست بحالة جيدة بما يكفي"، وبعد أن وصلت إلى ليما السبت الماضى قالت :"آمل أن أكون أفضل بحلول الغد وأن يخرجوني من المستشفى في أقرب وقت ممكن حتى أتمكن من تقديم الحفل الذي أعددته لكم جميعًا".

شاكيرا 

وُلدت في 2 فبراير 1977 في مدينة بarr انكيلا الكولومبية لأب كولومبي وأم لبنانية، وقد حملت هذه الهوية الثنائية المميزة التي جعلتها تفتخر دائمًا بأصولها العربية، وهو ما انعكس على كثير من أغانيها وأسلوبها الفني المميز.

أغانى شاكيرا الفريدة من نوعها 

منذ انطلاقتها في عالم الفن، قدمت شاكيرا مزيجًا فريدًا من الإيقاعات اللاتينية والعالمية، ما جعلها تحصد العديد من الجوائز القيمة، أبرزها جائزتي "جرامي" من بين خمس ترشيحات، إضافة إلى سبع جوائز "جرامي لاتينية" وجوائز أخرى عديدة، لتصبح واحدة من أكثر الفنانات في أمريكا اللاتينية تحقيقًا للجوائز. شهرتها الواسعة لا تقتصر على الموسيقى فحسب، بل تشمل أيضًا شخصيتها الساحرة وبساطتها التي جعلتها محبوبة في مختلف أنحاء العالم.

لكن خلف النجومية والشهرة، عاشت شاكيرا أيضًا لحظات صعبة. فبعد علاقة دامت 11 عامًا مع لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، انفصلت عن حبيبها في ظروف صعبة. تحدثت شاكيرا عن تأثير هذا الانفصال العاطفي على حياتها الشخصية والمهنية، مشيرة إلى أن علاقتها كانت قائمة على الوفاء والإيمان بالحب الأبدي، إلا أن الحياة أخذتها إلى مسار مختلف. ورغم الصعوبات، أظهرت شاكيرا قوتها وقدرتها على التكيف، معلنة أن حبها لأطفالها ساشا وميلان سيظل أولويتها القصوى.

أزمة قانونية 

في محطات أخرى، واجهت شاكيرا أزمات قانونية تتعلق بالتهرب الضريبي في إسبانيا، حيث كانت متهمة بالاحتيال على السلطات الإسبانية بمبلغ كبير، ورغم الأزمة، أظهرت شاكيرا حضورًا قويًا أثناء محاكمتها، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة تعكس شخصيتها القوية. وعلى الرغم من الغرامة المالية الكبيرة التي فرضتها المحكمة عليها، تمكنت شاكيرا من تجاوز الأزمة لتواصل رحلتها الفنية بنجاح.

ومع انتقالها إلى ميامي، استعادة شاكيرا توازنها وبدأت في إنتاج أعمال غنائية جديدة، وبفضل إصرارها، استطاعت أن تعود إلى ساحة الفن بشكل أكثر قوة، وتستعد لجولة موسيقية جديدة في 2024.

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