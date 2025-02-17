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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب بإصدار تشريع جديد لريادة الأعمال والشركات الناشئة

الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ
الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن مناقشة دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية في مجلس الشيوخ، خطوة مهمة خاصة أن الشركات الناشئة وريادة الأعمال تعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الحديث، حيث تلعب الشركات الناشئة دوراً حيوياً في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال تواجه العديد من التحديات والأزمات والتي تمثل عائقًا أمام ما يطمح له رواد الأعمال المبتدئين، والتي قد تؤدي لفشل الشركات خلال أعوام قليلة من إنشائها. 

وأضاف "الهضيبي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أن هذه التحديات غالبا ما تظهر بسبب سوء الإدارة أو التخطيط أو ضعف السوق الحالي، منوها عن أن معدل فشل الشركات الناشئة عالٍ جدًا، وفقًا لإحصائيات عالمية، مؤكدا أن أول التحديات والمعوقات التي تواجه الشركات الناشئة وريادة الأعمال هى مشكلة التمويل خاصة بالنسبة لرواد الأعمال الشباب وصغار المستثمرين، نظراً للحاجة إلى تكلفة مالية كبيرة، فالشركات في بداية إنشائها دائمًا ما تحتاج إلى دعم أو تمويل مالي. 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه وفقا لاحصائيات دولية فإن 14.56% من الشركات الناشئة لا تستمر أكثر من خمس سنوات، بالإضافة إلى العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي تعطل تراخيص تأسيس الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، وأيضا غياب التنظيم التشريعي الموحد للشركات الناشئة وريادة الأعمال.

ودعا " الهضيبي"، إلى إصدار تشريع جديد لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأن تكون هناك آليات لإزالة المعوقات التي تواجهها، وتيسير إجراءات التراخيص لتسريع عملية إنشاء الشركات الناشئة، ومعالجة الفجوة في تمويل رأس المال المخاطر للشركات الناشئة في مرحلة النمو، من خلال برامج تمويل تتناسب مع الاحتياجات والتحديات الفريدة للشركات الناشئة، وأن تعلن الدولة عن حوافز وتيسيرات ضريبية ومالية لتسهيل إجراءات إنشاء الشركات ودعم رواد الأعمال وتشجيعهم وتحفيزهم. 

وشدد النائب ياسر الهضيبي ، على ضرورة التوعية بأهمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال ونشر ثقافتها في المجتمع، وأن تكون هناك خطة أو استراتيجية واضحة بجدول زمني لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال وإيجاد بدائل تمويلية لها لدعمها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تتعرض لها.

مجلس الشيوخ الشركات الناشئة التنمية الاقتصادية ريادة الأعمال الدكتور ياسر الهضيبي

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