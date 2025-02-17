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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب إنجلترا السابق: ما فعله مرموش مع مانشستر سيتي لم أره طوال حياتي

عمر مرموش
عمر مرموش
محمد السعيد

أشاد سام ألاردايس مدرب منتخب إنجلترا السابق، بالبداية النارية للنجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي.

وسجل عمر مرموش هاتريك في شباك نيوكاسل، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وقال ألاردايس في تصريحات نشرها موقع مانشستر سيتي: "لا أعتقد أنني رأيت من قبل لاعبًا يأتي في فترة يناير ويترك مثل هذا التأثير في مباراة واحدة في وقت مبكر جدًا".

وأضاف: “صدقني، لقد كان لدي الكثير من اللاعبين الذين جاءوا في هذا الوقت من العام والذين واجهوا صعوبة بالغة في التكيف مع الصفات واللياقة البدنية ومتطلبات الدوري الإنجليزي واستغرق الأمر منهم حتى الموسم التالي لإظهار أفضل ما لديهم”.

وتابع: “ القيام بذلك بسرعة وإظهار مثل هذه الموهبة الرائعة والرغبة في الركض أمر رائع، بجانب التجانس مع إيرلينج هالاند في الهجوم”.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من فرانكفورت.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مرموش عمر مرموش سام ألاردايس

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