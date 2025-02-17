برلماني: تصدير العقار أحد مصادر تعزيز الاستثمار الأجنبي وجذب الدولار

أشاد عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن الاستعانة بشركات عالمية لتصدير العقار، موضحا أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.

وأشار « الشوربجي» في تصريحات لـ « صدى البلد» إلى أن تصدير العقار يعني جذب المستثمر الأجنبي نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، موضحا أنها خطوة ممتازة نحو جذب المزيد من العملة الصعبة للدولة .



واقترح عضو النواب ضرورة العمل من أجل آليات مناسبة لتذليل العقبات الخاصة باتحاد الشاغلين كأحد المطالب الضرورية للحفاظ على العقار المصري وجودته وصيانته.

تجدر الإشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد ، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، ومُضيفًا أنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.