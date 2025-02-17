الرئيس السيسي يلتقي رئيس قبرص لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين| تفاصيل

قال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش معرض "إيجبس 2025" تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح الشناوي أن اللقاء تركز على الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس السيسي على التزام مصر بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة لدعم الاستقرار في المنطقة.

وتم التطرق إلى عملية استئناف تبادل الرهائن والمحتجزين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل المعاناة التي يعيشها أهالي القطاع.