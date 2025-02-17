بعد غياب 70 يوما.. طاهر محمد طاهر يشارك في مران الأهلي الجماعي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مشاركة اللاعب طاهر محمد طاهر في التدريب الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب احمد حسن:" طاهر محمد طاهر يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد غياب استمر 70 يوما".

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد بدأ استعداداته لمواجهة نظيره بنادي الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع الطاقم المعاون لوضع الترتيبات الخاصة بالفترة القادمة، وعلى رأسها المباراة المرتقبة أمام الزمالك.

ومنح الجهاز الفني راحة لعدد من اللاعبين بعد المشاركة في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما اكتفت بقية المجموعة بتدريبات استشفائية وخططية ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.