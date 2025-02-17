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القائمة الكاملة للفائزين بجوائز بافتا 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز بافتا 2025

BAFTA
BAFTA
شروق سلامة

أُقيم حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (BAFTA) 2025 في قاعة المهرجانات الملكية بلندن، وشهد منافسة قوية بين أبرز الأفلام السينمائية لهذا العام، وانتهى الحفل بتعادل فيلمي "The Brutalist" و"Conclave" في عدد الجوائز، حيث حصل كلا منهما على 4 جوائز.

وجاءت جائزة أفضل فيلم من نصيب "Conclave"، بينما نال فيلم "The Brutalist" جائزة أفضل إخراج.

 القائمة الكاملة للفائزين بجوائز البافتا

الفئات الرئيسية:


أفضل فيلم: "Conclave" – تيسا روس، جولييت هاويل، مايكل أ. جاكمان
 

أفضل ممثلة رئيسية: ميكي ماديسون – "Anora"
 

أفضل ممثل رئيسي: أدريان برودي – "The Brutalist"
 

أفضل مخرج: برادي كوربيت – "The Brutalist"
 

أفضل فيلم بريطاني: "Conclave" – إدوارد بيرجر، تيسا روس، جولييت هاويل، مايكل أ. جاكمان، بيتر ستراوجان
 

أفضل فيلم ليس باللغة الإنجليزية: "Emilia Pérez" – جاك أوديار
 

أفضل فيلم رسوم متحركة: "Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl" – نيك بارك، ميرلين كروسينغهام، ريتشارد بيك
 

أفضل فيلم وثائقي: "Super/Man: The Christopher Reeve Story" – إيان بونهوت، بيتر إيتيدجوي، ليزي جيليت، روبرت فورد
 

التمثيل:
 

أفضل ممثلة مساعدة: زوي سالدانيا – "Emilia Pérez"
 

أفضل ممثل مساعد: كيران كولكين – "A Real Pain"
 

جائزة النجم الصاعد (بتصويت الجمهور): ديفيد جونسون
 

الكتابة والتصوير:
 

أفضل سيناريو أصلي: "A Real Pain" – جيسي أيزنبرغ
 

أفضل سيناريو مقتبس: "Conclave" – بيتر ستراوجان
 

أفضل تصوير سينمائي: "The Brutalist" – لول كراولي
 

الجوائز التقنية:
 

أفضل مونتاج: "Conclave" – نيك إيمرسون
 

أفضل مؤثرات بصرية خاصة: "Dune: Part Two" – بول لامبرت، ستيفن جيمس، جيرارد نيفزر، رايس سالكومب
 

أفضل صوت: "Dune: Part Two" – رون بارتليت، دوج هيمفيل، جاريث جون، ريتشارد كينغ
 

أفضل تصميم إنتاج: "Wicked" – ناثان كرولي، لي سانديليس
 

أفضل تصميم أزياء: "Wicked" – بول تازويل
 

أفضل مكياج وشعر: "The Substance" – بيير أوليفييه بيرسين، وستيفاني جيلون، فريديريك أرجويلو، مارلين سكارسيلي
 

جوائز الأفلام القصيرة:
 

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير بريطاني: "Wander to Wonder" – نينا غانتز، ستينيت بوسكلوبر، سيمون كارترايت، مارتن سوارت
 

أفضل فيلم بريطاني قصير: "Rock, Paper, Scissors" – فرانز بوم، إيفان، هايدر روتشيلد هوزير
 

أفضل عمل أول لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني:
"Kneecap" – ريتش بيبيات (مخرج وكاتب)
 

أفضل فيلم للأطفال والعائلة:
"Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl" – نيك بارك، ميرلين كروسينغهام، ريتشارد بيك
 

حفل بافتا 2025 شهد حضورًا بارزًا للعديد من نجوم السينما، بمن فيهم نيك بارك، كاميلا كابيلو، وميرلين كروسينغهام، واستمر في تكريم أفضل الأعمال السينمائية العالمية لهذا العام.

BAFTA Anora ميكي ماديسون

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