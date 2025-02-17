تأجيل محاكمة عامل جراج لقتله فتاة بطلق ناري بشبرا الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة تأجيل محاكمة عامل بجراج لقتله فتاة بطلق نارى اثر خلاف سابق بينهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لجلسة غدا الثلاثاء 18/2/2025 للمرافعة.

وقد أحالت النيابة العامة المتهم "أبوسيف.ف.ا" ٤٦ سنه - عامل بجراج - العنوان - عطفه البزبوز - كلوت بك - الأزبكية، في القضية رقم ۳۰۹۳۸ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتل المجني عليها أيه خالد عبد النبي عبد الرازق عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً فرد خرطوش وتربصها كامناً بالمكان الذي أيقن سلفاً مرورها منه وما أن ظفر بها حتي أطلق صوبها عياراً نارياً أصاب به رأسها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابة - الموصوفة بتقرير التشريح - التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.د

واستطرد أمر الإحالة ان المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخن "فرد خرطوش".

واختتم أمر الإحالة ان المتهم أحرز ذخيرة طلقة واحدة مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهما