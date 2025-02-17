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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة كفر الشيخ تستقبل وفد البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

استقبلت جامعة كفر الشيخ، الدكتور سهير مراد خبير أول بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي، والدكتور ايمن محرم استشاري ادارة المخلفات الصلبة، والسيدة مي مسلم مسئول المتابعة بالبرنامج الوطني لادارة المخلفات، والوفد المرافق لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة البيئة وجامعة كفر الشيخ في مجال البيئة وإدارة المخلفات.

صرح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من الزيارة هو إعداد دراسة ودليل إرشادي لادارة المخلفات الصلبة بجامعة كفر الشيخ، وذلك من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ، للتعريف بكيفية إدارة المخلفات والتعامل السليم معها داخل الجامعة. 

وأشار رئيس جامعة كفر الشيح، الي أن البرنامج يسعى إلى تحسين البينة التحتية، وتقديم الدعم المؤسسى لحماية البيئة، والاستدامة المالية، ورفع الوعى البيئى.

ومن جانبها، أشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم عرض أهداف دراسة المخلفات الصلبة بجامعة كفر الشيخ وبحث الوضع الراهن لإدارة المخلفات وتحديد نقطة اتصال ودعم الدراسة ومناقشة بعض البيانات المطلوبة.

وعقب اللقاء، توجه الفريق لعقد لقاء مع وكلاء وأمناء ومعاوني كليات الجامعة، بقاعة سيمينار كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، لإعداد الدراسة المطلوبة لإدارة المخلفات الصلبة بالجامعة.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ

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