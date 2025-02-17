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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بلوك جديد.. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بلوك جديد.. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث ظهور
بلوك جديد.. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث ظهور
علا محمد

خطفت الفنانة صبا مبارك، الأنظار في أحدث ظهور لها، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة "صبا"، لمتابعيها، صورا من خلال حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بشعر قصير وبملابس كاجوال .

وتفاعل معها المتابعين، وجاءت بعضها كالتالي: "أحلى فنانة في الدنيا، كده أحسن، أحلى لوك عملتيه، وحشتينا أوي".

قالت الفنانة صبا مبارك إن شخصية “سلمى” في مسلسل وتر حساس، لا تشبهها في قناعاتها الشخصية، لأنها ترفض تمامًا أن تكون شخصية انتقامية أو أن تخطف رجلًا من زوجته.

وأضافت صبا مبارك خلال لقاء مع برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: من المرعب جدًا أن أكون شخصية انتقامية أو أن أقبل فكرة خطف رجل من زوجته، مهما كانت صلة القرابة، حتى لو كانت صديقة أو مجرد معرفة.

تابعت صبا مبارك: الشخص الانتقامي الذي يسعى لتحقيق أهدافه على حساب أذية الآخرين لا يمكن وصفه إلا بأنه يتبع شريعة الغاب، وهذه فكرة مرفوضة تمامًا بالنسبة لي.

أحدث ظهور صبا مبارك مسلسل وتر حساس

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