كيف يتم اختيار وإعداد بطل الصاعقة المصرية؟.. قائد قوات الصاعقة المصرية يجيب

كشف اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة، معايير اختيار و اعداد بطل الصاعقة المصرية.



وقال اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة، في لقاء مع الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج مع خيري، المذاع عبر قناة المحور، مساء أمس الأثنين، إنه لا بد أن يتميز فرد الصاعقة بمميزات تتناسب مع أعلى معاير الافراد في القوات المسلحة، موضحا أنه أولها التضحية بكل ما هو غالي من أجل الوطن.

وتابع قائد قوات الصاعقة، أن لابد ان يكون لدى الفرد المرشح للصاعقة قوة جسمانية عالية للغاية، ومواصفات طبية عالية ونفسية عالية أيضا.

