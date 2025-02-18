شاهد| تدريب فرد قوات الصاعقة المصرية

عرض الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج مع خيري، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأثنين، تقريرا مفصلا عن تدريب قوات الصاعقة المصرية من مدرسة الصاعقة.



وخلال اللقاء قال اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة، إن كل المهام التي تنفذها قوات الصاعقة تتميز بالفدائية، لافتا إلى أنه تتميز قوات الصاعقة بالعمل داخل عمق العدو، ولها القدر على العمل في مختلف الظروف الجوية، وكل أنواع الاراضي، وفي كل الظروف مهما كانت صعبة، والبقاء في أرض العدو دون أي إخلاء.

وتابع اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة، أن قوات الصاعقة لها تدريب خاص على بعض المهام ومنها الغطس والإبرار الجوي، ولها صفات وموامصفات وامكانيات مميزة للغاية.

