طلاب الجامعة الأمريكية المتضررون من وقف المنح يشكرون وزارة التعليم العالي

وجه معتز مصطفى، أحد طلاب ما بعد المرحلة التمهيدية بالجامعة الأمريكية، الشكر لوزارة التعليم العالي على اهتمامها بأزمة وقف معونات المنح التعليمية عقب قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيدًا بسرعة استجابة الوزارة منذ اليوم الأول.



وقال معتز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"بعض الطلاب الذين تجاوزوا المرحلة التمهيدية لم يتمكنوا من استكمال دراستهم، لكن بفضل جهود وزارة التعليم العالي، تلقى بعضهم رسائل عبر البريد الإلكتروني بترشيحهم للحصول على منح أخرى في جامعات أجنبية داخل مصر."



وأضاف أن هناك مجموعة من الطلاب الذين أتموا مرحلة اللغة الإنجليزية لم يتلقوا أي رسائل حتى الآن، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين اجتازوا مرحلة اللغة الإنجليزية يبلغ 56 طالبًا، بينما طلاب المرحلة التمهيدية يبلغ عددهم 66 طالبًا.



وأوضح معتز أن الطلاب رغم حصول بعضهم على منح في جامعات أخرى، لا يزالون متمسكين بحلم الدراسة في الجامعة الأمريكية، قائلًا:"حلمنا بالجامعة الأمريكية امتد لثماني سنوات، وكل جهودنا كانت موجهة لتحقيق هذا الهدف. أنا ممتن لوزارة التعليم العالي وأشكر الجامعة التي رشحتني لمنحة، لكننا نأمل أن تدعمنا الجامعة الأمريكية كما دعمت طلاب المراحل التعليمية الأخرى."



واختتم حديثه قائلًا:"لا يزال لدي أمل في استكمال دراستي في الجامعة الأمريكية."

من جانبه، التقط أطراف الحديث عمر أيمن، أحد طلاب المرحلة التمهيدية، معربًا عن امتنانه لكل من ساهم في البحث عن حل لأزمتهم، لكنه أشار إلى أنه حتى الان وكثير من زملائه لم تم إخطارهم بالمنحة البديلة ".



وقال عمر:"حتى الآن، لم يصلني أي بريد إلكتروني يوضح الجامعة البديلة أو تفاصيل المنحة. ووفقًا لبيان الوزارة، فإن الدراسة ستبدأ العام المقبل 2025 – 2026، لكنني لا أرغب في الانتظار حتى العام القادم ."

واختتم حديثه بمناشدة الوزارة قائلًا: "نحن 66 طالبًا في المرحلة التمهيدية، ونتمنى بدء الدراسة في الفصل الدراسي الحالي بدلًا من الانتظار للعام الجديد."

