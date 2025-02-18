قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد جاد الله: مباراة القمة خارج التوقعات ونتيجتها غير محسومة
دعاء النبي في الصلاة.. هذا الأمر كان يستعيذ منه خير الخلق
الداخلية تشن حملات لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر
سعر الذهب في الإمارات الآن
نشأت الديهي يفتح النار على الإخوان بعد حملات التشكيك ضد مصر
سعر ومواصفات أسرع سيارة فيراري بالإمارات .. صور
بعد أزمة بنتايج.. رابطة الأندية تجري تعديلات على معايير جائزة الأفضل
تعرف على آخر تطورات إصابة زيزو ومصير مشاركته امام الأهلي
أخطر الجزر النيلية.. القصة الكاملة لمواجهة الشرطة ومافيا المخدرات
تحديث جديد في Gmail يسمح بعرض ودفع الفواتير مباشرة من بطاقة ملخص
أدعية مستجابة لا ترد لقضاء الحاجة وتحقيق الأمنيات
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري رسميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قائد الصاعقة: مستعدون لأي مهمة توكل إلينا في أي وقت

الصاعقة
الصاعقة
عادل نصار

أكد اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة، أن اقدم القوات الخاصة على مستوى العالم هى القوات الخاصة البريطانية وبعدها الأمريكية وفي المركز الثالث من حيث الاقدمية قوات الصاعقة المصرية على مستوى العالم.


وأضاف اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة، الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج مع خيري، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأثنين أن القوات المسلحة وسلاح الصاعقة مستعدون لأي مهمة توكل إليهم بقوة وسرعة. 

وتابع اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة، أن لابد من التأهيل النفسي والذهني لتحمل ومواجهة الصعاب لفرد قوات الصاعقة المصرية.
 

خيري رمضان قناة المحور الصاعقة قائد قوات الصاعقة محمد أبو الفتوح جاب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انستاباي

البنك المركزي حسم الأمر.. متى تنتهي مهلة الإعفاء من رسوم إنستاباي؟

الاهلي والزمالك

رسميًا.. غياب نجم الأهلي عن مباراة الزمالك في الدوري

الخطيب

نقل للمستشفى| قصة الذبحة الصدرية وتفاصيل مرض الخطيب

وزارة الداخلية

القضاء على خط الصعيد.. مصرع 8 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

ألف تحية للناس الحقيقية.. ما هو المسلسل المصري الذي يقصده وزير الطاقة السعودي؟

سفاح المعمورة

كشفها حسابه على فيسبوك.. تفاصيل مثيرة في قضية سفاح المعمورة

خط أسيوط

قنابل f1 وأر ب جى وجرينوف.. انتهاء أسطورة محمد محسوب فى معركة أسيوط

الإيجار القديم

الإيجار القديم | هل يجوز توريث العقد للأبناء ؟ الشروط والحالات بالتفصيل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خروج جميع المصابين.. تفاصيل إصابة 29 طالبا بإشتباه تسمم داخل مدرسة بالشرقية

إيجبس 2025

"إيجبس 2025".. منصة مصرية لترسيخ ريادتها في قطاع الطاقة عالميًا

الرئيس السيسي

"إيجبس 2025".. محلل اقتصادي: المؤتمر يعكس نجاح مصر كمحور رئيسي في الطاقة

بالصور

أكلات تدفيك.. طريقة عمل البليلة بالخطوات

بليلة
بليلة
بليلة

أرخص حاجة في السوق.. اصنعي ديتوكس بهذه الخطوات للتخلص من السموم

الطماطم
الطماطم
الطماطم

أهمية فيتامين د للأطفال ولخسارة الوزن.. أهم البدائل والمصادر

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟ تعرف على الرابط العلمي بينهما

هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟
هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟
هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟

فيديو

فهد البطل

30 مسابقة يومية مع فهد البطل رمضان 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عصر التنوير السعودي

المزيد