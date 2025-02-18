قائد الصاعقة: مستعدون لأي مهمة توكل إلينا في أي وقت

أكد اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة، أن اقدم القوات الخاصة على مستوى العالم هى القوات الخاصة البريطانية وبعدها الأمريكية وفي المركز الثالث من حيث الاقدمية قوات الصاعقة المصرية على مستوى العالم.



وأضاف اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة، الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج مع خيري، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأثنين أن القوات المسلحة وسلاح الصاعقة مستعدون لأي مهمة توكل إليهم بقوة وسرعة.

وتابع اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة، أن لابد من التأهيل النفسي والذهني لتحمل ومواجهة الصعاب لفرد قوات الصاعقة المصرية.

