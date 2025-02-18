أكرم توفيق لا يريد الرحيل عن الأهلي.. تعرف على قرار كولر

كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال برنامجه “رقم 10” على القناة الأولى، أن أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي، أبدى رغبته في الاستمرار مع الفريق وتجديد تعاقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح رمزي أن توفيق تحدث مع عدد من زملائه في الفريق، من بينهم محمد الشناوي وحسين الشحات، وأكد لهم أنه لا يرغب في الرحيل، مشددًا على أن جماهير الأهلي لا تُعوّض، وهو ما يدفعه للتمسك بالبقاء.

كما أجرى اللاعب اتصالًا مع محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، للتعبير عن رغبته في الاستمرار. بدوره، ناقش رمضان الأمر مع المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي لم يمانع في بقاء اللاعب، ما دفع رمضان إلى رفع الأمر لمحمود الخطيب، رئيس النادي.

وأكد الخطيب أنه لا يوجد أي مانع من التجديد، طالما أن كولر وافق وأكرم توفيق نفسه يرغب في الاستمرار.

ورغم ذلك، فإن حسم موقف اللاعب لا يزال معلقًا بسبب ارتباطه بعقد مع نادي الشمال القطري، الذي وقّع له مسبقًا.

ويسعى أكرم حاليًا لحل الأزمة وديًا من خلال وساطة بعض المحبين للأهلي في قطر، بهدف إلغاء الاتفاق مع النادي القطري واستكمال مشواره مع الأهلي. وأبدى اللاعب استعداده للتجديد للنادي الأحمر دون شروط، تاركًا تحديد المقابل المالي لإدارة النادي.















