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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مركز التحول الرقمي بجامعة الغردقة يجري اختبارات المجموعة الـ 44

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلن الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس جامعة الغردقة، عن إجراء اختبارات التحول الرقمي للمجموعة رقم 44 بمركز التحول الرقمي التابع للجامعة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز دمج التكنولوجيا الرقمية في مختلف المجالات الأكاديمية والإدارية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل.

وأكد الدكتور أشرف محمود، مدير مركز التحول الرقمي بالجامعة، أن المركز مستمر في عقد الاختبارات الإلكترونية الدورية، بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتطوير المهارات التقنية للطلاب والموظفين. كما أوضح أن الاختبارات والتدريبات تتم وفق أحدث الإصدارات التقنية لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال، مما يعزز من جاهزية الكوادر البشرية لمتطلبات العصر الرقمي.

ويأتي هذا النشاط ضمن خطة الجامعة لتبني أحدث التقنيات الرقمية وتعزيز قدرات المنتسبين إليها في مختلف التخصصات، مما يساهم في تحسين الأداء الأكاديمي والإداري وتحقيق تحول رقمي مستدام.

الغردقة دمج التكنولوجيا الرقمية جامعة الغردقة البحر الاحمر اختبارات التحول الرقمي للمجموعة

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