انطلاق مبادرة الخير - رمضان 2025 بحزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر

ٱطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر برئاسة عماد سيف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، "مبادرة الخير - رمضان ٢٠٢٥"، وذلك لتوزيع كراتين السلع الغذائية الأساسية على الأسر الأكثر احتياجًا بمراكز ومدن محافظة البحر الأحمر، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ضمن « مبادرة الخير ـ رمضان ٢٠٢٥»، والتي أطلقتها الأمانة المركزية للحزب بجميع المحافظات.



وأشار عماد سيف، أمين الحزب بالمحافظة، إلى أن شباب الحزب انتهى من تعبئة كراتين الخير بالمواد والسلع الغذائية الأساسية والتي تشتمل على «سكر، أرز، زيت، سمن، مكرونة، شاي، صلصة، ملح»، تمهيدا لتوزيعها لتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة شهر رمضان المبارك".



وأوضح سيد قاسم، عضو مجلس النواب، أنه سيتم التوزيع من منزل إلى منزل وفقا لكشوف المستحقين والأسر الأولى بالرعاية من اهالي مدن المحافظة، حيث تم مراعاة أن تتم عملية التوزيع وفقا لكشوف المستحقين التى تم إعدادها مسبقا من الأسر الأكثر احتياجاً، والأرامل واليتامى والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأكد أبو بكر الهوارى، الأمين العام المساعد للحزب بالبحر الأحمر، أن المبادرة تأتى فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.ودعم التكافل بين المواطنين وتدعم أواصر الحزب بالشارع.