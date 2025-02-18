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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مسؤول المعالجة الثلاثية بأسوان: أمراض الفشل الكلوي ليس لها علاقة بالمياه

وفد البرلمان
وفد البرلمان
فريدة محمد

تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، محطات المعالجة الثلاثية كيما 1، 2، و3 بمحافظة أسوان.

جاء ذلك برفقة المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وعدد من قيادات الشركة، حيث اطلع الوفد البرلماني على مراحل استقبال الصرف الصحي، وصولا بعمليات المعالجة وصولا إلى المرحلة الثلاثية.

وردا على استفسارات النواب، بشأن الصرف الذي يتم معالجته، وما إن كان صرف صحي أو صناعي، أوضح مسئولو محطات معالجة كيما، أنها معالجة صرف صحي فقط، مشيرين إلى أن سبب التسمية ب"كيما" نسبة إلى الأرض التي تتواجد عليها المحطات، وليس نسبة إلى مصنع كيما أسوان.

وأكد المسئولون في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أن محطات كيما أصبحت مرجعا لمحطات المعالجة الثلاثية على مستوى الجمهورية، لما تتمتع به من تقنيات حديثة في في طريقة المعالجة الثلاثية.

وردا على استفسارات الوفد البرلماني، بشأن مصير مياه المعالجة الثلاثية، أكد مسئولو المحطة، أنه يتم توجيها إلى مخرات السيول ومنها إلى نهر النيل.

من جانبه أثار الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الوفد البرلماني، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أزمة شكاوى المواطنين من الإصابة بأمراض الكلى بسبب مياه الشرب، مستشهدا بمنطقة أبو الريش.

من جانبه أوضح المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أن الأمر قد لا يكون له علاقة بالمياه، موضحا أن قرية أبو الريش لا يوجد بها صرف صحي.

وأوضح أن أسباب الوفيات في منطقة أبو الريش، يعود لعدة أسباب بينها اختلاط مياه الطرنشات التي يقوم الأهالي بالصرف فيها، مع مياه الشرب بسبب تهالك الوصلات المنزلية.

وأكد المسئولين في الشركة، أن الطرنشات الموجودة يتم عملها بدون نظام علمي، ومع تهالك توصيلات المياه يؤدي للاختلاط بين مياه الشرب والطرنشات.

ونفى عامر أبو حلاوة، أن يكون هناك تأثير سلبي بسبب إلقاء مياه المعالجة في النيل على الصحة العامة، مؤكدا أنه تتم عمليات المعالجة الثلاثية وفقا لكافة الاشتراطات، والمواصفات القياسية، لتحقيق أعلى جودة في عمليات المعالجة.

وتعمل محطة معالجة الصرف الصحي كيما1 بطاقة 35,000 م3 / يوم، وتشرف على التنفيذ والتشغيل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، لخدمة مدينة أسوان بأحيائها المختلفة.

كما تعمل محطة معالجة الصرف الصحي كيما 2، بطاقة 45,000 م3 / يوم، وتنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بينما تقوم بعملية التشغيل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، ودخلت الخدمة في مارس2017.

وتعمل كذلك محطة معالجة الصرف الصحي كيما 3 بطاقة 35,000 م3 / يوم، وتنفذها الهيئة العربية للتصنيع، والشركة المشغلة هي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، ودخلت الخدمة مارس 2017.

ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، أحمد رمزي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد الجمال، أحمد عواجة، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

مجلس النواب النواب لجنة الإسكان محطات المعالجة الثلاثية أبو حلاوة

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