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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العربية للتنمية الصناعية تعقد الاجتماع الرابع للجنتها الاستشارية بطرابلس

المهندس عادل صقر الصقر
المهندس عادل صقر الصقر
محمد الصاحى

تعقد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (إيدسمو)، في طرابلس الليبية الاجتماع الرابع للجنتها الاستشارية باستضافة من وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة 18-20 فبراير الجاري بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.

وقال المدير العام للمنظمة المهندس عادل صقر الصقر في كلمته الافتتاحية إن اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية الصناعية الموقرة تعد فرصة مهمة للتشاور والتنسيق لبلورة رؤية مشتركة والتوافق حول الموضوعات والقضايا ذات الأولوية للدول العربية، وتبادل الآراء والخبرات واستعراض التجارب والمبادرات في مختلف المجالات الصناعية، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشتـرك وتوطيد التعاون القائم بين الدول وترسيخ دعائم الصناعة العربية.

وأعرب الصقر عن تقديره لجهود هذه اللجنة ومساهمتها فـي النهوض بالتنمية الصناعية العربية، وتعاونها مع المنظمة في تنفيذ أنشطتها وبرامجها، بما يمكنها  من تحقيق أهدافها.

كما أبرز أن جدول الأعمال يتضمن العديد من البنود الهامة، ومن بينها موضوع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي لمناقشة سُبل تعزيز هذه المنظومة والاستفادة من ممكناتها في دعم وتطوير القطاع الصناعي وتسريع التحول الرقمي، وتبادل الخبرات وعرض التجارب  العربية الرائدة في هذا المجال.

وأضاف "كما يتضمن جدول الأعمال متابعة سير العمل في إعداد مشروع استراتيجية التكامل الصناعي العربي لتلبية متطلبات دولنا العربية في النهوض بالصناعة وإحداث المزيد من التـرابط والتشابك بين الهياكل الإنتاجية وتعزيز الشراكة الصناعية التكاملية".

وأشاد المدير العام لإيدسمو بالمجهودات الطيبة لنقاط اتصال الدول الأعضاء بشأن مشروع الاستراتيجية، وأكد على أهمية وضرورة تعاون جميع الدول في إنجاز هذا المشروع الهام والاستمرار في موافاة المنظمة بالبيانات والاحصاءات والوثائق التي تمكنها من تحقيق هذا الهدف المنشود.

ويتخلل الاجتماع تقديم عرض حول مشروع استراتيجية التكامل الصناعي المكلف بإعداده فريق العمل الاستشاري المكون من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (إيدسمو) ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، وسيتضمن العرض الإجراءات المتخذة في هذا الشأن والإنجازات المحققة حتـى تاريخه.

كما يشهد الاجتماع توقيع اتفاقية بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (إيدسمو) ووزارة الصناعة والمعادن بدولة ليبيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

العمل العربي المشترك دولة ليبيا العربية للتنمية الصناعية

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