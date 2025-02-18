رسالة ماجستير في تأريخ وترميم الأيقونات القبطية بكلية الأثار جامعة القاهرة

شهدت كلية الآثار بجامعة القاهرة مناقشة رسالة ماجيستير بعنوان "إستخدام الطرق والمواد الحديثة لتأريخ وعلاج وصياغة الأيقونات القبطية الثلاثية تطبيقًا على نموذج مختار"، للباحث شنوده يوسف عبدالملك المعيد بقسم ترميم الآثار بكلية الأثار جامعة الفيوم.

الايقونات القبطية

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من كوكبة من كبار العلماء المختصين وهم :الدكتورة فاطمة محمد حلمي أستاذ دراسة مواد الآثار وصيانتها، رئيس قسم ترميم الأثار الأسبق ومدير مركز صيانة الآثار والمخطوطات ومقتنيات المتاحف الأسبق - كلية الآثار جامعة القاهرة مشرفًا ورئيساً، والدكتورة منى حسين عبد الغني أستاذ ترميم الأيقونات والكارتوناج المساعد بقسم ترميم الآثار كلية الآثار جامعة القاهرة، مشرفًا مشاركًا، والدكتورة وفيقة نصحي وهبة أستاذ ترميم المخطوطات والمواد العضوية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع الآثار وتنمية البيئة الأسبق كلية الآثار جامعة القاهرة عضواً مناقشًا، والدكتورة يسرية مصطفى حسن أستاذ باحث بقسم البوليمرات والمخضبات ،المركز القومي للبحوث عضواً مناقشًا .

وأشادت اللجنة بالجهد الكبير المبذول في الرسالة والمحتوي العلمي الفريد الذي تحويه، ونوهت إلى أن موضوع التأريخ "تحديد العمر" هو أحد الموضوعات الصعبة والمعقدة والتي تحتاج جهد كبير، وأن الباحث كان علي درجة عالية من المثابرة حتي تم انجاز الرسالة. وفي نهاية جلسة المناقشة منحت اللجنة الباحث شنوده يوسف عبدالملك درجة الماجستير بتقدير ممتاز، مع الإشارة إلى أنها الرسالة الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تأريخ الأيقونات.

حضر المناقشة الراهب القس مرقص المقاري والراهب مكاري المقاري، والقس يواقيم كامل من إيبارشية المعادي ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم وجامعة القاهرة، وعدد كبير من الباحثين والمهتمين بترميم الأيقونات القبطية.

كما حضر المناقشة الأستاذ الدكتور محسن محمد صالح عميد كلية الآثار، ورحب بالآباء الحضور وأعضاء لجنة المناقشة وقدم التهنئة للباحث، مشيدًا بمحتوى الدراسة، وأهميتها.