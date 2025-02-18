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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشار ترامب: المباحثات مع الشركاء حول أوكرانيا تستمر الأسبوع المقبل

اجتماع اليوم
اجتماع اليوم
محمد على

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز على إن المباحثات مع الشركاء بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء أول اجتماع بين الوفد الدبلوماسي الامريكي والروسي برعاية السعودية وعلى عاصمتها، وفق ما أفادت به شبكة العربية.

أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، بأنه من المتوقع أن يلتقي ترامب وبوتين إلا إنه لم يحدد موعدًا، فاتحًا الطريق لاستكمال اللقاءات الدبلوماسية وتاركًا الفرصة لمزيد من النقاشات بين الجانبين.
وذكر والتز:"نأمل في هذا السياق  أن تقون دول الاتحاد الأوروبي في دعم  جهود إنهاء الحرب".


وأردف مايك والتز: على أوروبا أن تساهم أكثر في الناتو، مؤكدًا على نفس ما أكد عليه وزير الخارجية الأمريكي روبيو، حيث وجه مستشار الأمن القومي الشكر للرياض، قائلً: "نشكر السعودية والأمير محمد بن سلمان على استضافة المباحثات".

بينما أكد مبعوث ترامب للشرق الأوسط على إن اللقاء مع الوفد الروسي كان جيدا وهو الأمر الذي قاله وزير الخارجية الأمريكي كذلك.


أظهرت لقطات تلفزيونية وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة مساعد العيبان يتوسطان طاولة يجلس حولها من الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز والمبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف والمستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف.

أوكرانيا الأسبوع المقبل مستشار ترامب الشركاء المباحثات للأمن القومي

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