بسبب الذكاء الاصطناعي.. أحمد فهمي يقاضي إحدى التطبيقات

انتشر مقطع فيديو من إحدى التطبيقات مصنوع بخاصية الذكاء الاصطناعي يدعي إنه الفنان أحمد فهمي.

وكشف الفنان أحمد فهمي في بيان أن ليس له علاقة بذلك الفيديو وإنه مصنوع بالذكاء الاصطناعي، وإنه سوف يقاضي مالك هذا التطبيق.

مشاركة أحمد فهمي في رمضان 2025

جدير بالذكر إنه سوف يشارك أحمد فهمي في موسم رمضان المقبل لعام 2025 بمسلسل "في لحظة" والذي سوف تشاركه في بطولته الفنانة ميرنا نور الدين، وسوف يعرض على منصة TOD الرقمية.

قصة مسلسل "في لحظة"

وتدور قصة مسلسل "في لحظة"، حول "سيف" الذي يجسد دوره أحمد فهمي و"فريدة" التي تجسدها ميرنا نور الدين، بينما يخوضان عالمًا هشًا حيث الثقة نادرة، والانتقام دائمًا على مقربة، ومع تصاعد المشاعر وتحول المصائر، يستكشفان في لحظة كيف يمكن للحظة واحدة أن تغيّر مجرى حياة كاملة.

صناع مسلسل "في لحظة"

مسلسل "في لحظة"، من بطولة أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، إدوارد، نجلاء بدر، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.