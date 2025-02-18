شخصية أهلاوية كبيرة في قطر لتسوية ملف أكرم توفيق مع الشمال

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن آخر تطورات موقف أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي وقع للشمال القطري خلال الفترة الماضية.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن أكرم توفيق صُدم بعدما علم أنه لن يلعب كأس العالم للأندية مع النادي وأن الإدارة والجمهور غاضبين منه.

وتابع كريم رمزي: أكرم توفيق شعر بارتكابه خطأ في حق الأهلي، وتحدث مع وكيله ليطلب من نادي الشمال القطري وديا ألا يتم تفعيل العقد الذي وقعه.

وأضاف رمزي: أكرم تواصل مع محمد شوقي وأخبره بما حدث وشوقي رفع الأمر إلى محمد رمضان الذي رفع بدوره الأمر إلى الخطيب.

وأكمل كريم رمزي: الخطيب وافق على الفكرة وأخبر محمد رمضان أنه لا توجد مشكلة حال حل أزمته مع نادي الشمال القطري.

وواصل كريم رمزي: مع وكيل أكرم توفيق هناك اسم أهلاوي كبير في قطر يحاول إنهاء ملف اللاعب في الشمال القطري، واللاعب بات قريبا من الاستمرار مع القلعة الحمراء.

وأردف رمزي: الشرط الوحيد لاستمرار أكرم توفيق في الأهلي، هو إنهاء ملف الشمال القطري وديا، وأعتقد أن تدخل الشخصية الأهلاوية سيُساعد في حل الملف.

واختتم كريم رمزي: أكرم توفيق وافق على التوقيع على بياض للنادي الأهلي، بعدما كانت لديه اشتراطات مالية سابقًا، وذلك بعد خوفه من عدم المشاركة في مونديال الأندية.