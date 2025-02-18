كريم رمزي: مرموش شرف مصر مثل زويل ومحفوظ وانتقاده ليس وجهة نظر

هاجم الإعلامي كريم رمزي، منتقدي النجم المصري عمر مرموش لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رغم الأداء المميز الذي يقدمه رفقة الفريق.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن عمر مرموش شرف مصر مثل أسماء عظيمة في مختلف المجالات على رأسهم أحمد زويل ونجيب محفوظ ولا يُمكن أن يكون انتقاده مجرد وجهة نظر.

وتابع : نحاول أن نجتهد من أجل نقدم إعلام محترم ومميز وللآسف يتم أخذنا بذنب البعض ممن يهاجم نجومنا، ووجهات النظر تكون في الأمور العادية، لكن لا يُمكن أن يكون الانتقاد لمن يُشرفنا وجهة نظر.

وأضاف: لا أحب الدخول في مثل هذه المناوشات ولا أحد ذكر أي أسماء، لكن هناك من يخرج بأي "هري" وبثقل دم ليتحدث عن نجومنا.