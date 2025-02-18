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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: اجتماع الرياض كان مفاجئا وهو غير ملزم ولا نهتم بنتائجه

فولوديمير زيلنسكي
فولوديمير زيلنسكي
محمود عبد القادر

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، في تصريحات له اليوم، أن اجتماع الرياض كان مفاجئًا بالنسبة لهم، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع "غير ملزم" لهم وأن أوكرانيا لا تهتم بنتائجه. 

وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء في العاصمة التركية أنقرة ، أن أوكرانيا تسعى لأن يكون الأمريكيون حاضرين في كييف للتفاوض وليس في أي مكان آخر، مؤكدًا أن من الضروري أن تكون هناك "ضمانات واضحة" لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده "لن تتخلى عن أراضيها" ولن تقبل "بأي استعمار روسي"، مشددًا على أن أوكرانيا ستظل متمسكة بسيادتها واستقلالها.

وفي سياق آخر، أعرب زيلنسكي عن شكره لتركيا على دعمها لأوكرانيا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين "ازدادت قوة". 

وأضاف أن أوكرانيا وتركيا أكدت أهمية "وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا"، معبرًا عن تقديره لمبادرة أنقرة "لإنهاء الحرب المستمرة التي تؤثر على دول المنطقة والعالم".

وفيما يتعلق بمفاوضات إنهاء الحرب، أكد زيلنسكي أن هذه الجهود يجب أن تشمل "الأطراف الفاعلة" وأن تتم بمشاركة أوروبا وتركيا، وألا تُجرى من "خلف ظهورنا". كما أشار إلى أنه إذا كانت الشروط المقدمة لأوكرانيا عادلة، فإن بلاده يمكن أن تقبل بها بشرط وجود دول ضامنة، من بينها تركيا.

وفي ختام تصريحاته، شدد الرئيس الأوكراني على أنه لا يمكن تحقيق السلام في ظل غياب أحد طرفي الحرب، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تريد "إنهاء الحرب لكن بطريقة عادلة".

أنقرة رجب طيب أردوغان الرئيس الأوكراني زيلنسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اجتماع الرياض

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