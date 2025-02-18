الإحصاء: 3.1 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا خلال عام 2024

توجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدريد عاصمة أسبانيا وذلك في اطار تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين وتوقيع اتفاق ثنائي استراتيجي، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة.

وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيانات احصائية يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأسبانيا.

التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا

كشفت بيانات الجهاز اليوم الثلاثاء الموافق 18/2/2025 عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا إلى 3.1 مليار دولار عام 2024 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2023.

الصادرات المصرية لأسبانيا



حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لأسبانيا 1.5 مليار دولار عام 2024 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أسبانيا 1.6 مليار دولار خلال عــام 2024 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أسبانيا خلال عام 2024

1. حديد وصلب بقيمة 227 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 195 مليون دولار

3. ملابس جاهزة بقيمة 173 مليون دولار..

4. خضروات وفواكه بقيمة 120 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 115 مليون دولار.

واردات مصر من أسبانيا

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من أسبانيا خلال عام 2024

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 239 مليون دولار.

2. وقود وزيوت معدنية ومنتجاتها بقيمة 188 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 168 مليون دولار.

4. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 133 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 81 مليون دولار.

تحويلات المصريين العاملين في أسبانيا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أسبانيا 21.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 18.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأسبانيين العاملين بمصر 4.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

بلغت قيمة الاستثمارات الأسبانية في مصر 123 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 161 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في أسبانيا 61.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 63 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .



وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.2 مليـــون نسمـــة خلال عام 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان أسبانيا 47.9 مليون نسمة خلال نفس الفترة .