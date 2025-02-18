إلحق قبل ما تخلص.. بدء حجز تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أعلنت شركة "تذكرتي" عن فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري نايل، والتي يتصدرها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يستضيف النادي الأهلي نظيره الزمالك، في مباراة القمة، يوم السبت المقبل، على ستاد "القاهرة" في تمام الساعة السابعة مساءً.

حجز تذاكر الأهلي والزمالك

وأصدرت شركة "تذكرتي" بيانًا رسميًا أكدت فيه بدء حجز تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك للجماهير.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر بيراميدز.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد تعادله الأخير أمام بتروجيت.