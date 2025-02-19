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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| داينامكس تطرح فيات 500X.. ومازدا تودع موديلها الشهير للأبد

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين تقارير عن سيارات المشاهير، وأرخص السيارات المستعملة، وتقارير عن سيارات السيدان المطروحة في مصر.

كشفت شركة مازدا عن إيقاف إنتاج سيارتها الصغيرة Mazda 2 في المملكة المتحدة البريطانية، بعد قرابة عقد من الزمن، ليتم استبدالها فعليًا بـ Mazda 2 Hybrid، وهي نسخة معدلة من تويوتا ياريس تحمل علامة مازدا.

شهد سوق السيارات المستعملة في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة قد تكون مأساوية بالنسبة للمشترين غير المنتبهين.

تطرح شركة داينامكس الوكيل الحصرى للعلامة الإيطالية “فيات”، طراز فيات500X في الأسواق المصرية تحت شعار "عيش الجودة الإيطالية في مصر"، حيث جاءت بتقنيات متطورة وتكنولوجيا متقدمة بالإضافة إلى عوامل السلامة والأمان الواضحة بداخلها وهي المعيار الأساسي في كافة الطرازات الجديدة لفيات الإيطالية.

أعلنت ’كاديلاك الشرق الأوسط‘ عن وصول طراز ’إسكاليد‘ 2025 إلى الشرق الأوسط ، حيث يتميز هذا الإصدار الأيقوني بتصميم داخلي وخارجي محدَّث يجمع بين الفخامة والتقنيات المتطورة. يتوفر الطراز بخمس فئات: الفخامة المميّزة، الرياضية، الفخامة المميّزة بلاتينيوم، الرياضية بلاتينيوم، وV-Series، مما يمنح العملاء خيارات متنوعة تلبي جميع الأذواق.

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 2006، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان .

السيارات المستعملة ميتسوبيشي لانسر فيات 500X داينامكس كاديلاك إسكاليد 2025

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