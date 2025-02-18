أحمد موسى: محادثات أمريكية روسية ناجحة برعاية سعودية

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن الاجتماع الذي شهدته المملكة العربية السعودية، بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي.

إصلاح العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو

وأضاف مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأثنين، أن مسؤولين أمريكيين و"روس" كبارا، بينهم وزيرا خارجية البلدين بدأوا في الرياض الثلاثاء، محادثات تهدف إلى إصلاح العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو، تمهيداً لقمة محتملة بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في المملكة، على ما أفادت وكالة فرانس برس.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك محادثات أمريكية روسية ناجحة برعاية سعودية، مشيرا إلى أن الروس وضعوا فيتو على مشاركة الاتحاد الأوروبي في المحادثات بشأن أوكرانيا.

