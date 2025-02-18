سعر الذهب في الكويت ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء، استقرت، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.
ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، ضمن نشرته الخدمية، سعر الذهب في الكويت ختام تعاملات اليوم.
سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب عيار 24 سجل 29.000 دينار.
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 21 وصل إلى 25.375 دينارا.
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب عيار 18 سجل 21.750 دينارا.
أسعار الذهب اليوم في الكويت
|عيار الذهب
|سعر الذهب
|سعر الذهب عيار 24
|29.000 دينار
|سعر الذهب عيار 22
|26.575 دينارا
|سعر الذهب عيار 21
|25.375 دينارا
|سعر الذهب عيار 18
|21.750 دينارا
|سعر الذهب عيار 14
|16.925 دينارا
|سعر الذهب عيار 12
|14.500 دينار
|الاونصة
|901.825 دينارا
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|202.950 دينارا
|الأونصة بالدولار
|2931.30 دولار
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل الجنيه الذهب اليوم في الكويت 202.950 دينار.