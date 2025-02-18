مسؤول صيني: نسعى لتعريف الشعب المصري بأهمية مقاطعة شينجيانج

قال شينج جوانج شين مدير مكتب الدراسات الدولية العابرة للحدود فى شينجيانج إنه تم عقد اجتماع مع وفد من جامعة الدول العربية وذلك علي هامش الزيارة التي يقوم بها وفد من جامعة شينجيانج الصينية لمصر.

ولافت جوانج خلال ندوة "التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى شينجيانج الصينية" التي نظمتها السفارة الصينية أن التواجد فى القاهرة هام خاصة أنه تم اللقاء مع شخصيات ساهمت فى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين .

وأكد مدير مكتب الدراسات الدولية العابرة للحدود فى شينجيانج أن زيارة الوفد الثقافى هدفها تعريف المصريين بمختلف أطيافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن المقاطعة.

ومن جانبه، قال تورسون اباى، الاستاذ المشارك فى كلية الإعلام والنشر بجامعة شينجيانج أن الصين عكفت على تطوير شينجيانج وتحويلها إلى منطقة صناعية تجارية وزراعية وسياحية مميزة، لافتا إلي أن المقاطعة اعتمدت سياسة تشغيل نشطة لتعزيز التوظيف بين الأقليات العرقية والقضاء على الفقر ورفع مستوى المعيشة.

وأكد آباي أن الصين تمكن من الحق فى إيجاد فرص عمل، خاصة أن القوانين لديها تضمن إعطاء الأولوية للاقليات العرقية وتعزيز التوظيف حيث استطاعت مقاطعة شينجيانج تنفيذ بعض هذه اللوائح وقوانين التوظيف والعمل.

ولفت الاستاذ المشارك فى كلية الإعلام والنشر بجامعة شينجيانج، أن للمقاطعة شهدت ارتفاع نسبة التحضر واستطاعت المقاطعة ان تقضي على الفقر.