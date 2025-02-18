بعد حادث طريق بورسعيد.. محمد نجاتي يكشف مفاجأة في أول رد له

كشف الفنان محمد نجاتي، عن حالته الصحية بعد تعرضه لحادث خلال الساعات الماضية، ونقله لأحد المستشفيات.

وطمأن الفنان محمد نجاتي، جمهوره في تصريح لـ “صدى البلد”، قائلاً إنه تعرض لحادث على طريق بورسعيد أثناء عودته للقاهرة من حفل زفاف، وفوجئ بتحويلة مرورية بسبب ضعف الإضاءة مما أدى إلى ارتباكه واختلال عجلة القيادة في يديه؛ ليجد نفسه على سرير المستشفى.

واختتم حديثه بمناشدة عاجلة للمسؤولين برفع الإضاءة على طرق السفر والطرق السريعة حفاظا على أرواح المسافرين.

محمد نجاتى بمسلسل حكيم باشا

يذكر أن الفنان محمد نجاتي يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥ بمسلسل حكيم باشا .

يناقش مسلسل مصطفى شعبان في رمضان “حكيم باشا”، قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق، وينتمي العمل لفئة الأفلام الصعيدية التي تنافس بقوة هذا العام في أكثر من قصة.

مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوي عثمان، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وتأليف محمد الشواف، من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال محمد نجاتي فى رمضان ٢٠٢٤

وكان آخر أعمال الفنان محمد نجاتي هو مسلسل "صيد العقارب”، والذي عرض خلال شهر رمضان، وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين.

العمل من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم غادة عبد الرازق، محمد نجاتي، أحمد ماهر، محمد علاء، سيمون، أحمد ماجد، محمد على رزق، ومن إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.