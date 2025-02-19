تعلّم فن «الكولاج» واستكشف الهوية التراثية.. محاضرة وورشة عمل مجانية بمتحف الأقصر

أعلن قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع القسم التعليمي وقسم التراث الثقافي اللامادي في متحف الأقصر، عن محاضرة بعنوان “توظيف فن الكولاج لإظهار الهوية التراثية بمدينة الأقصر”، تلقيها د. مرام محمود ثابت – مدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، وذلك غدًا الخميس.

جاء ذلك في إطار الأنشطة العلمية والثقافية التي يقدمها متحف الأقصر للفن المصري القديم، والدور الراسخ له في نشر الوعي والثقافة بتاريخ وتراث مصر القديم.

وعلى هامش المحاضرة، سيتم تنظيم ورشة فنية لعمل الكولاج لجميع الفئات العمرية، لتدريب المشاركين على طرق هذا النوع من الفن، الذي يُعد إرثًا تراثيًّا يجب الحفاظ عليه وتداوله بين الأجيال.

وأوضحت إدارة متحف الأقصر أن الاشتراك مجاني، والعدد محدود. وعلى من يرغب في الحضور تسجيل الاسم والسن عبر رسائل صفحة الفيسبوك الخاصة بالمتحف، مع العلم أن القبول سيتم بأسبقية التسجيل. كما يجب على المشاركين إحضار الأدوات الخاصة بالورشة، وهي:

- ربع فرخ ناصبيان

- قلم صمغ

- ألوان فلوماستر

- اسكتش ملون صغير

- مقص

وناشدت إدارة متحف الأقصر المشاركين بأنه سيتم غلق التسجيل بعد اكتمال العدد المطلوب، على أن تُعقد المحاضرة يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025م، في تمام الساعة الخامسة مساءً بالمتحف.

يُذكر أن متحف الأقصر يُعتبر من أجمل المتاحف المصرية؛ لوقوعه على الضفة الشرقية لنهر النيل، حيث يزين كورنيش النيل في وسط محافظة الأقصر.