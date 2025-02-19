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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 19-2-2025

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
محمد صبيح

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء استقرت، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، ضمن نشرته الخدمية، سعر الذهب في الكويت.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 سجل 29.000 دينار.
 

سعر الذهب عيار 21 

سعر الذهب عيار 21 وصل إلى 25.375 دينارا.
 

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 سجل 21.750 دينارا.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

عيار الذهبسعر الذهب 
سعر الذهب عيار 2429.000 دينار 
سعر الذهب عيار 2226.575 دينارا 
سعر الذهب عيار 2125.375 دينارا 
سعر الذهب عيار 1821.750 دينارا 
سعر الذهب عيار 1416.925 دينارا 
سعر الذهب عيار 1214.500 دينار 
الاونصة901.825 دينارا 
سعر الجنيه الذهب اليوم 202.950 دينارا 
الأونصة بالدولار2931.30 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب اليوم في الكويت 202.950 دينار.

أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب في الكويت

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