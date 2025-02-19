أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 19-2-2025

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء استقرت، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، ضمن نشرته الخدمية، سعر الذهب في الكويت.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 سجل 29.000 دينار.



سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 وصل إلى 25.375 دينارا.



سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 سجل 21.750 دينارا.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

عيار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 24 29.000 دينار سعر الذهب عيار 22 26.575 دينارا سعر الذهب عيار 21 25.375 دينارا سعر الذهب عيار 18 21.750 دينارا سعر الذهب عيار 14 16.925 دينارا سعر الذهب عيار 12 14.500 دينار الاونصة 901.825 دينارا سعر الجنيه الذهب اليوم 202.950 دينارا الأونصة بالدولار 2931.30 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب اليوم في الكويت 202.950 دينار.