ترامب: روسيا تريد إنهاء الوحشية في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا تسعى لإنهاء ما وصفه بالوحشية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هناك آلاف الجنود الذين لقوا حتفهم في الحرب، بما فيهم جنود من كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب في تصريحات له أن الحرب في أوكرانيا عبثية وكان من المفترض أن لا تحدث.

وأشار ترامب إلى أن المحادثات التي جرت في المملكة العربية السعودية حول إنهاء النزاع كانت "جيدة جدًا"، مؤكدًا على أهمية الحوار في حل الأزمات الدولية.

وفيما يخص قوات حفظ السلام، أبدى ترامب استعدادًا لنشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، في حال توافق الأطراف المعنية على ذلك، إلا أنه شدد على أن الولايات المتحدة ليست في وارد نشر قوات أمريكية في أوكرانيا، وأن هذا الموضوع يتعين أن يكون من مسؤولية الدول الأوروبية.