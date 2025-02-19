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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات.. محافظ البحر الأحمر يفتتح مشروعات تنموية وسياحية في سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية في مدينة سفاجا، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية بالمدينة، بما يتوافق مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

افتتاح الممشى السياحي بمدخل القرى السياحية في منطقة الكيلو 8

في إطار خطة تطوير المناطق السياحية، قام المحافظ بافتتاح الممشى السياحي الجديد بمدخل القرى السياحية في منطقة الكيلو 8. تم تنفيذ هذا المشروع بتمويل من وزارة السياحة على مرحلتين، بهدف تعزيز المقومات السياحية للمنطقة وجذب المزيد من الزوار.

المرحلة الأولى: شملت إنشاء ممشى بطول 200 متر مربع، بالإضافة إلى إقامة 4 محلات تجارية و3 مظلات خرسانية، بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه.

المرحلة الثانية: تمت إضافة 100 متر مربع إلى الممشى، وإنشاء كافتيريا حديثة، بتكلفة 2 مليون جنيه، مما يساهم في دعم الأنشطة السياحية وتوفير فرص استثمارية جديدة.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية السياحية، خاصة في مدينة سفاجا التي تعد إحدى الوجهات السياحية الواعدة في محافظة البحر الأحمر.

إنشاء ممشى الإسكان الشرقي ضمن خطة تطوير شارع الجمهورية

في إطار تطوير المظهر الحضاري للمدينة، افتتح المحافظ ممشى الإسكان الشرقي، الذي تم إنشاؤه ضمن أعمال تطوير شارع الجمهورية بتكلفة 2.5 مليون جنيه. يهدف هذا المشروع إلى توفير متنفس حضاري للمواطنين، وتحسين المشهد العام للمدينة، بما يتماشى مع خطط التجميل الحضري التي تنفذها المحافظة.

تفقد مشروعات رصف الطرق والشوارع الداخلية في سفاجا

قام اللواء عمرو حنفي بتفقد أعمال رصف الطرق والشوارع الداخلية في مدينة سفاجا، والتي تشمل مناطق الإسكان الغربي، والإسكان الشرقي، وبلوكات مجلس المدينة، وشارع الجمهورية. تم تخصيص ميزانية قدرها 20 مليون جنيه لهذه المشروعات، ضمن خطة العام المالي الحالي، بهدف تحسين جودة الطرق وتيسير الحركة المرورية، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير الخدمات والبنية التحتية في مدينة سفاجا، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف مدن المحافظة، لتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطنين، ودعم القطاع السياحي والاستثماري.

شهد الافتتاح اللواء تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، واللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا، واللواء إيهاب رافت، مستشار محافظ لشؤون المدن والمديريات، والأستاذ ناصر عطية، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من المهندسين والموظفين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

الغردقة القرى السياحية البحر الاحمر اللواء عمرو حنفي الممشى السياحى

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