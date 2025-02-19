كاتب صحفي: زيارة السيسي لإسبانيا مهمة.. ومصر حشدت الرأي العالمي تجاه ما يحدث بغزة|فيديو

قال جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسبانيا تُعد خطوة مهمة للغاية في التوقيت الحالي، خاصةً أنها تأتي قبل القمة العربية المصغرة مع الولايات المتحدة المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف “عفيفي”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود مصر لحشد الرأي العام العالمي تجاه الأحداث الجارية في قطاع غزة. وأشار إلى أن الرئيس السيسي لعب دورًا محوريًا في تغيير وجهة نظر عدد من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة ليس مجرد عملية لتحرير الرهائن أو دفاعًا عن النفس من جانب إسرائيل، بل هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

وتابع “عفيفي”: «منذ البداية، لاحظنا تطابقًا كبيرًا في وجهات النظر بين مصر وإسبانيا. وقد وقف رئيس وزراء إسبانيا عند معبر رفح وناقش مع وزير الخارجية البلجيكي العقبات التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. إسبانيا تدعم بشكل واضح إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967».

وأكد “عفيفي” أن هذه الزيارة تعكس الدور المصري الفاعل في الدفاع عن القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق حل عادل وشامل للصراع.

