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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاب يُنهي حياته في «بث مباشر» بالدقهلية .. لهذا السبب

أرشيفية
أرشيفية
همت الحسينى

أقدم شاب من إحدى قرى محافظة الدقهلية على إنهاء حياته من خلال "بث مباشر" نشره على صفحته الشخصية، وذلك بعد تعرُّضه لظلم شديد دفعه إلى اتخاذ هذا القرار الصادم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول شاب يُدعى مصطفى محمد مصطفى عبده، 22 عامًا، مقيم بقرية رمبلة الجديدة، إلى مستشفى منية النصر المركزي، بعد تناوله مادة سامة (قرص قمح). تم حجزه في العناية المركزة، حيث تُعتبر حالته الصحية خطيرة.

وتبين من التحقيقات أن الشاب قام ببث مباشر على صفحته الشخصية عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، معلنًا خلاله أنه "لن يسامح من ظلمه"، وأنه قرر التخلص من حياته بتناول تلك الأقراص السامة.

تم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الأمر

الدقهلية منية النصر مركز برمبال

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