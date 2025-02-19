ترامب: من المحتمل لقاء بوتين نهاية فبراير الجاري

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء أنه من المحتمل أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

يأتي ذلك بعد المباحثات التي جرت بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبير، ونظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء في إطار المباحثات بين واشنطن وموسكو لوضع نهاية للحرب الأوكرانية المستمرة منذ 3 سنوات.

وقال الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة أصبحت فاسدة، وسيعمل على إصلاح هذا الفساد.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء أن الولايات المتحدة قدمت مليارات الدولارات لأوكرانيا، وأريد أن أعرف أين ذهبت.

وقال ترامب إن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي غير كفء، وشعبيته انخفضت في بلاده، مشيرا إلى أن قيادة أوكرانيا الحالية هي التي منعت توقف الحرب حتى الآن.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن لديه القدرة على إنهاء القدرة على إنهاء الحرب الأوكرانية، لافتا إلى أنه لن يعارض إرسال قوات حفظ سلام أوروبية إلى أوكرانيا.

وأعرب ترامب عن امتعاضه من أوكرانيا بعد حديث زيلينسكي عن استبعادها من المحادثات مع روسيا، مضيفا أنه كان بإمكان أوكرانيا عقد صفقة مع روسيا منذ زمن طويل.

ولفت إلى أنه لو أرادت روسيا تدمير كييف لفعلت ذلك.