كارثة بيئية في أستراليا.. أكثر من 150 حوتًا عالقًا على الشاطئ والسلطات تعلن الطوارئ

تشهد أستراليا كارثة بيئية في ولاية تسمانياـ بعد وصول أكثر من 150 حوتًا إلى الشاطئ، وهي من الحيتان القاتلة، وأعلنت السلطات الطوارئ لمحاولة إعادتهم إلى المياه مرة أخرى في ظاهرة لم تحدث من أكثر من 50 عامًا.

150 حوتاً على الشاطئ

وقال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 150 من الحيتان تقطعت بها السبل على شاطئ ناء في ولاية تسمانيا الأسترالية، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الأسترالية إن خبراء بحريين من بينهم أطباء بيطريون كانوا في مكان الحادث بالقرب من نهر آرثر على الساحل الشمالي الغربي لتسمانيا.

وأضاف البيان أن 136 من بين 157 حوتاً، يبدو أنها لا تزال على قيد الحياة.

ولم تحدد السلطات بعد يوم الأربعاء ما إذا كان يمكن إعادة تعويم أي من الحيتان - التي يمكن أن يتراوح وزنها من 500 كيلوجرام (1100 رطل) إلى 3 أطنان مترية (3.3 طن أمريكي) - من شاطئ الأمواج المكشوف.

وأشار البيان إلى "أن محاولة إعادة الحيوانات إلى تلك الأمواج مباشرة ستكون صعبة، وأرسل الخبراء إلى الموقع الآن وهم يقومون بكل ما في وسعهم لتحديد المنهجية التي سيتم تنفيذها لمحاولة إيجاد استجابة مناسبة وإنسانية لهذه الحادثة الصعبة للغاية".

ظاهرة من 51 عاماً

وقال إن جنوح الحيتان كان الأول في تسمانيا منذ عام 1974 وكانت تلك المجموعة تضم أكثر من 160 حوتًا هبطت على شاطئ بالقرب من ستانلي على الساحل الشمالي الغربي وعادة ما تكون الحيتان الطيارة التي تجنح في تسمانيا.

وتم اكتشاف الحيتان بعد ظهر يوم الثلاثاء وحدد استطلاع بطائرة هليكوبتر أنه لا توجد حيتان أخرى على بعد 10 كيلومترات (6 أميال) من المجموعة التي جنحت.