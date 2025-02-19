مستشار نائب رئيس "النواب العراقي": العلاقات مع مصر قوية وتاريخية ونتطلع دائما إلى مزيد من التعاون

أشاد الدكتور حيدر الدراجي مستشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بالعلاقات المصرية العراقية في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة العمل على مزيد من التعاون والتنسيق بين القاهرة وبغداد لتعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق الاستفادة لشعبي البلدين الشقيقين.



وقال الدراجي، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان،على هامش مؤتمر "الاستثمار والتمويل ... نحو مستقبل رقمي مستدام"، الذي نظمه مجلس الأعمال العراقي بالأردن، إن المصريين يتواجدون في العراق منذ سبعينيات القرن الماضي ويعملون ويتعاملون كأنهم عراقيون، مؤكدا أن هذا التاريخ من التواجد للمصريين في العراق يمثل تأكيدا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.



وأضاف أن المصريين كانت وما زالت لهم مساهمات كبيرة في بناء الدولة العراقية وخصوصا في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصريين كانوا يعملون في القطاع الحكومي منذ الثمانينيات أيضا ولهم دور كبير ومحوري.



وأشار إلى أن العراق يعمل حاليا على التنمية المستدامة في قطاع الموانئ ومصر لديها خبرة كبيرة في هذا القطاع وأيضا الموانئ المصرية ستكون ضمن الخط الاستراتيجي الذي تعمل عليه الحكومة العراقية نحو التصدير إلى الخارج وخصوصا أوروبا، منوها إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر سيكون مركزا للتجارة العراقية الخارجية والعكس.



وبشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والعراق، أوضح مستشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي، أن العلاقات التجارية بين مصر والعراق تحتاج إلى مزيد من التطوير والتنوع والتوسع، مؤكدا أن العراق في حاجة كبيرة وماسة للبضائع والمنتجات المصرية والعكس أيضا.



واعتبر أن الجسور الاقتصادية بين الدول هي الحماية الحقيقية للعلاقات القوية والمتطورة، معربا عن أمله في أن تستمر الجسور الاقتصادية بين مصر والعراق ونعمل دائما على تعزيزها بما يتواكب مع قوة العلاقات السياسية والشعبية بين البلدين.



وشدد على ضرورة تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين العراقيين في مصر وأيضا تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين المصريين في العراق، مؤكدا أن جسور المودة والحب والقرب بين الشعبين المصري والعراقي تحتاج إلى أن تكون الجسور الاقتصادية على نفس المستوى وأكثر.



وبشأن العلاقات البرلمانية بين مصر والعراق، أشاد الدكتور حيدر الدراجي مستشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بمستوى العلاقات البرلمانية بين البرلمان المصري ونظيره العراقي، مؤكدا أن الزيارات وتبادل الخبرات بين البرلمانيين متميزة.



ونوه إلى أن التطابق في وجهات النظر السياسية بين القاهرة وبغداد كبير جدا ومتميز وهناك توافق في العديد من القضايا العربية والدولية، موضحا أن مصر والعراق يعملان معا داخل البرلمان العربي لتنسيق المواقف إزاء القضايا العربية الرئيسية.



وعن الأوضاع في العراق حاليا، أكد مستشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي، أن الأوضاع في العراق حاليا تعد من أفضل الأوضاع منذ نهاية الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي في العراق يشهد حالة غير مسبوقة من الاستقرار.



وأشار إلى أن الوضع في العراق من الناحية الأمنية أكثر من ممتاز وهناك حالة من الاستقرار الأمني عقب القضاء على تنظيم داعش، موضحا أن العالم أجمع حاليا يشهد هذا الاستقرار ويساعد على استمراره وتأكيده.



وحول الأوضاع الراهنة في المنطقة وخصوصا عقب 7 أكتوبر 2023 ، قال الدراجي إن العراق يحاول أن يساهم في تهدئة الأوضاع والمساعدة في إنهاء الصراعات بالطرق السلمية بعيدا عن استخدام السلاح وتغذية الصراعات، مؤكدا أن الطرق الدبلوماسية العراقية أصبحت محورا رئيسيا في إنهاء العديد من الأزمات عبر الحوار والعمل السياسي.



ونوه مستشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي، إلى أن العراق يتخذ حاليا من الحوار وعدم الانخراط في الأزمات وحل الصراعات عبر الطرق السياسية، نهجا له في التعامل مع الجميع، مشيرا إلى أن العراق يدعو إلى التهدئة والعمل الاقتصادي والانخراط في تكتلات اقتصادية تساهم في تحقيق طفرة اقتصادية عراقية وعربية.



وتابع إن العراق يعمل على تحقيق التشاركية في الاستثمارات في الطاقة وخصوصا في الطاقة المتجددة واستخدام الكربون وذلك عقب مؤتمر تغير المناخي الذي عقد في شرم الشيخ cop27 وما بعده في الإمارات، مؤكدا أن التعاون والتنسيق مع الدول هدف استراتيجي للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية.



وشدد على ضرورة زيادة الاستثمار والتعاون فيما يتعلق بالطاقة المتجددة ومنها الاقتصاد الأخضر، مؤكدا تطلع العراق للتعاون مع مصر وغيرها من دول المنطقة والعالم في هذا القطاع الحيوي المستقبلي.