قبل ما تشتري إطارات سيارة.. أشياء عليك الانتباه إليها

شراء الإطارات ليس مجرد اختيار الحجم المناسب، بل هناك عوامل أساسية يجب معرفتها لضمان السلامة والأداء الأمثل. إليك أهم المعلومات التي يجب الانتباه لها عند شراء إطارات جديدة.

تاريخ إنتاج الإطار

يُكتب تاريخ التصنيع على جانب الإطار برقم مكون من أربعة أرقام، حيث يشير أول رقمين إلى أسبوع الإنتاج، والرقمان الأخيران إلى سنة الصنع.

على سبيل المثال، الرقم (2621) يعني أن الإطار تم تصنيعه في الأسبوع 26 من عام 2021.

مدة صلاحية الإطار

الإطارات لها عمر افتراضي محدد، وهو:

4 سنوات من تاريخ الإنتاج.

أو 50 ألف كيلومتر من الاستخدام، أيهما يأتي أولًا.

رموز السرعة على الإطارات

كل إطار مصمم لتحمل سرعة قصوى محددة، ويُرمز لها بحروف على جانب الإطار:

L = حتى 120 كم/س

M = حتى 130 كم/س

N = حتى 140 كم/س

P = حتى 160 كم/س

Q = حتى 170 كم/س

R = حتى 180 كم/س

H = أكثر من 200 كم/س

V = حتى 240 كم/س

عند شراء إطارات جديدة، تأكد من أن تاريخ الإنتاج حديث، ويفضل أن يكون في نفس سنة الشراء، لضمان أفضل أداء وأطول عمر ممكن.